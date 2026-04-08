ニャンちゅうの声を30年つとめた津久井さんの、ALS体験や介護される人の本音、胃ろうした人の生の声“「束見本」という書籍の見本に、刷り上がったカバーと帯をまいたものが届きました！素敵です♡あとは中身です♡前に進みま〜す♪（＾Ｏ＾）”3月16日、Xにこのように投稿したのは、2019年10月にALS（筋萎縮性側索硬化症）を公表した津久井教生さん。Eテレで人気のキャラクター「ニャンちゅう」の声を30年以上つと