なぜ4月8日は『タイヤの日』なのか？4月8日は『タイヤの日』というのを、皆さんはご存知だろうか。【画像】青切符制度についてもおさらい『ファミリー交通安全パーク』全65枚この日に日本で初めてタイヤが製造された……というわけではない。4月は学校の入学式や企業の入社式など、新年度の始まる月であり、また、春の交通安全運動が実施される月でもある。そこで、『8（わ）』の日を『輪＝タイヤ』のイメージにかけて、交通安