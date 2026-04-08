ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が7日（日本時間8日）、オリオールズ戦に開幕11戦目で初めてスタメンを外れ、9回に初の代打で出場した。スタメンが発表されたオーダーの中に名前がなく、開幕11試合目で初めてベンチスタートとなった村上。メジャーデビューから開幕3試合連発を放つなど、ここまで10試合に出場して4本塁打。だが、打率は.206と厳しい数字となっていた。2点を追う2―4の9回1死一塁の場面で8番・アクー