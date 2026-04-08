元空手世界一＆現役看護師である女優の長野じゅりあ（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒のチューブトップ自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「強い女になりたい」とつづった。写真では濃いめメイクの黒のチューブトップ自撮りショットを投稿した。ネットでは「イケメン！」「カッコイイ！」「カッコ可愛い」「美しい」「もう強いでしょ！？ｗ」などの声があがった。