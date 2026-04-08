タレントの中川翔子が７日、自身のインスタグラムを更新。自身が描いたイラストがデザインされた、自動販売機を披露した。「妊娠中に描いた中野区愛をこめた猫と夢いっぱいの絵が自動販売機になりました、中野ＺＥＲＯホールに設置されました！」と報告した中川。「めざましテレビでも放送されたみたいですごい！中野ＺＥＲＯホールの入ってすぐのめちゃくちゃ良い場所に！ぜひ来てコカコーラを飲んでね！」とアピールした。