米通商代表部（USTR）のグリア代表＝3月16日、パリ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）のグリア代表は7日、米シンクタンクのイベントで、自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」を巡り、見直しの要否を判断するために設定された期日の7月1日以降も協議を続ける可能性を示唆した。グリア氏は、メキシコとは緊密に協力し、多くの問題を解決したと主張した一方、カナダとはまだ課題が残って