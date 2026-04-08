◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日（日本時間8日）、ブルージェイズ戦前に報道陣の取材に対応。同日先発の山本由伸投手（27）に対し、今季のさらなる進化へ期待を寄せた。2021年の東京五輪、2023年のWBC制覇、ワールドシリーズ連覇などのキャリアを挙げて「全てを考えると“勝者”。勝つためなら何でもするというのが彼のDNAだ」といい、独特の