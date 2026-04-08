女優の上白石萌歌が５日、自身のインスタグラムを更新。金髪姿の過去写真を公開した。「こんな時代もあった」と始めた上白石は、写真をアップ。金髪ロングヘア姿で夜の街を歩く写真を披露。「もはや別人みたいでなつかしいもうブリーチ毛の名残りもいなくなったなあこのまま伸ばし続けたい、とばっさりいきたい、のあいだにいつもいる」とつづった。この投稿にファンからは「どんな髪形も似合うところがすごい」「また短