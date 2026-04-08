俳優の杏花が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）第1話に出演し、夢を追う個性派キャラクターで存在感を示した。過去作とは異なる雰囲気の役どころに、視聴者から注目が集まっている。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！本作で杏花が演じるのは、スーパーでアルバイトをしながら音楽活動に励む崎田愛華。バンドでのデビューを目指しながらもチャンスをつかめず、将来への不安を抱える若者として