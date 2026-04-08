SNSで再燃！カッコよすぎると話題の「GR HVスポーツ」その全貌市販化の枠に捉われないコンセプトカーの世界には、独創的なアイデアや遊び心で人々の記憶に刻まれるモデルが数多く存在します。「もしこんな一台が街を走っていたら」と、今も色あせない魅力を放つ一台があります。なかでも、2017年の「第45回東京モーターショー」に登場したトヨタのコンセプトカー「GR HVスポーツ」は、発表から時間が経った今なお、走りの楽し