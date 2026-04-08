＜マスターズ 事前情報◇7日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外メジャー初戦の「マスターズ」は9日（木）に開幕する。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】全米が泣いた悲願のマスターズ制覇でパトロン大興奮2021年大会以来の大会2勝目を狙う松山英樹は、メジャー2勝のコリン・モリカワ、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）と同組。日本時間23現19分に1番からティオ