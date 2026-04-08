国連の安全保障理事会は7日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡などをめぐり、商船の護衛を含む防衛的な取り組みの調整を強く促すなどとする決議案を採決しましたが、中国とロシアが拒否権を行使し、否決されました。国連の安全保障理事会に7日、提出された決議案は、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡などをめぐり、イランに対し、商船への攻撃を直ちに停止するよう求めるとともに、各国に対し、商船の護衛を含む防衛