お笑いタレントのおばたのお兄さんが５日、自身のインスタグラムを更新。武将姿の写真を公開した。「群馬県の甘楽町は、その昔『小幡領』という地域だったそうな。しかもおさめていたのは、今大河で小栗旬さんが演じている織田信長の、あの織田家！これは運命！！」と始めたおばたのお兄さん。「【小幡さくら祭り】という祭のゲストで行かせて頂きました！」と明かし、甲冑をまとい馬にまたがる姿を披露した。「おばたが小幡