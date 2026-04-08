バレーボール女子元日本代表の狩野舞子さんが７日、美麗なゴルフショットを公開した。スラリとした姿が際立つ黒のミニ丈スカートのゴルフウエア姿でプレーする様子を投稿し、反響を呼んだ。コメント欄などでは「スタイル最高」、「『私の足どう？』って言うてるやろ！？」、「背が高い〜」、「舞子姫！美脚で素敵ですよー」との声が寄せられていた。