フリーアナウンサーの望月理恵（54）が8日までに自身のインスタグラムを更新。人気TBS女子アナとのお揃いコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「トリオコーデコーデ」とつづり始めた。「チーム黄色」とTBS「THE TIME,」に登場するキャラクター・ママエナガ、TBS南後杏子アナとのお揃い衣装コーデ3ショットを投稿した。コメント欄には南後アナも登場。「ママエナガ軍団です」と言葉を残した。ネットでは「良き！」「