「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）先発する山本由伸投手が球場入りする様子をドジャースが公開。「ワールドシリーズＭＶＰがトロントに帰還」と題した特別ムービーも作成した。白のインナーにデニムのジャケットを着込んださわやかなスタイルで球場入りした山本。オシャレな黒縁メガネも印象的で、球団がカメラを向けると自信をのぞかせるようにうなずいた。昨年のワールドシリーズで３勝をマークし、ＭＶ