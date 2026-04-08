お笑いコンビ、錦鯉の渡辺隆（47）が7日放送されたTBS系「バナナサンド」に出演。“衝撃の血圧値”を告白した。この日、同番組は冒頭で「ハモリ我慢ゲーム」を行い、錦鯉も参加。MCのバナナマン設楽統が錦鯉長谷川雅紀に「雅紀さん、元気？テンション高い？」と何の気なしにふると、長谷川は「元気ですよ、もちろん！テンションも高い。みんな、盛り上がって行こうぜー！テンション上げて、血圧下げて」と叫び、盛り上げた。すると