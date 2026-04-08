「あのちゃん」こと、あのが8日までにスタッフのインスタグラムに登場。ミニスカワンピース姿を公開した。スタッフによる投稿で「【Thanks!!】本日、近野智夏役として出演しておりますDMM TV『#外道の歌SEASON2』完成披露試写会に登壇させていただきました！」と投稿。イベントには薄い緑色の膝上ミニスカワンピース姿で登場。白い足がスラリと伸びていた。この投稿に対し「たまらん」「モデルやん」「スタイル神」「うひょー