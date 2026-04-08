日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’26』(毎週日曜24:55〜)が、YouTubeで配信するショートコンテンツ『Nドキュポケット』では、3月22日に放送された「ふたりの現在地」(ミヤギテレビ制作)の再編集版を配信。東日本大震災で3人の子どもを亡くし、すれ違いながらも共に歩んだ夫婦の姿が描かれている。石巻市の風景宮城・石巻市に住む木工職人の遠藤伸一さんは、面倒見のいい長女・花さん、頑張り屋の長男・侃太さん