【モデルプレス＝2026/04/08】俳優のディーン・フジオカが主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「LOVED ONE」（毎週水曜よる10時〜）が、8日にスタートする。【写真】ディーン・フジオカ、美人女優と見つめ合い◆ディーン・フジオカ主演ドラマ「LOVED ONE」完全オリジナルの本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物