日本の民俗学 ① 柳田國男の民俗学 日本民俗学の創設者 日本で民俗学が始まった20世紀初頭、その体系化と組織化を推し進めたのが「日本民俗学の父」とも称される柳田國男です。 1875（明治8）年に兵庫県で生まれた柳田は、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業したのち、高級官僚として農商務省、内閣法制局、貴族院に勤め、それと並行して農政学の研究や農業政策などに携わっていました。その過程で、講演や視察に全国各地