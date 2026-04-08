絶対にダフらないための構え方と打ち方とは ダフらないための構え方と打ち方 ウェッジのコンタクトポイントはリーディングエッジなのです。ダフリの多いゴルファーは、アドレスでハンドファーストを強くして構える傾向があります。ハンドファーストが大きすきӜ