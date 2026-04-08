1970年代にアメリカ各地で連続殺人を繰り返したテッド・バンディは、これまでに30人以上の女性を殺害したとされる凶悪犯として知られている。その犯行の一部には長年「未解決」とされてきた事件も含まれていたが、最新のDNA鑑定によって、1974年にユタ州で起きた少女殺害事件の犯人がバンディであったことが正式に裏付けられた。【画像を見る】未来を奪われた17歳の少女、犯人は遺体写真を拡散1974年に起きたローラ・アン・エイム