船首・船尾・甲板…… 各部の名前を知っておこう 船体を形づくる！ 基本の部位 船を理解するには、まず船体を形づくる基本部分を知っておく必要があります。これらの位置関係を把握するだけで、船の見え方がより立体的になるはずです。 船の前側にある先端部分は「船首」と呼ばれ、水を切って進むため細く伸びた形をしています。水の抵抗を抑え、まっすぐ進む力を高めるために工夫が凝らされた重要な場所です。反対に後ろ側の「