FBSのカメラマンがお届けする「桜企画」です。今回は、福岡県福智町に長い間、人知れず咲き続け、「幻」とも呼ばれた一本桜です。かつて枯れ果てる寸前だったこの桜は、地元の人たちによってよみがえりました。 福岡県福智町にある標高901メートルの福智山。この山の中腹に、幻の桜はあります。桜を保護する活動を行う小林省吾さんに、その場所まで案内してもらいました。 登山口を出発し、険しい山道を登ることおよそ