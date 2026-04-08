元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が8日までに自身のインスタグラムを更新。同期女子アナとのお花見ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「まだ桜投稿、間に合うよね？？」とつづり始めた。「ゆっくりできた。同期はほんとに心の支えになってるよ！何か仕事で嫌なことあったらすぐに純菜と喜入との3人のLINEに連絡する私wwそれに優しく対応してくれる2人」とTBS時代の同期である山形純菜アナとのお花見ショ