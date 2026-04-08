窓の外を眺める秋田犬を、飼い主のお母さんがそっと後ろから抱きかかえる動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。秋田犬の駄偉助さん（@dadadadadaiske120）が投稿したこの動画は377.4万回再生、26.5万いいねが集まった。飼い主さんに話を聞いた。【全体像】これが”限界抱っこ”！愛の重みがスゴイ――だいすけくんを後ろから抱きかかえる形になった経緯を教えてください。「お尻を向けてモゾモゾと座りたそうな