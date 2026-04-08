元NHKアナウンサーで現在はフリーアナの中川安奈（32）が8日までにXを更新。Xのフォロワーが減少した理由を明かした。「なんか気分でアイコン変えたらフォロワーが一気に200人くらい減って悲しくなったので、アイコンの影響かは不明ですが元に戻しました...笑」と一気につづった。4月1日には「宣材写真が新しくなりました」と報告。Xのプロフィル写真も変更していた。中川のポストに対し「フットワーク軽くて良いと思います」「安