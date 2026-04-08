二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。4月8日（水）深夜の同番組では、関太（タイムマシーン3号）が参戦し、人間のプライドをかけたAIとの対決企画「AIにクイズで勝てるかな？」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！4人は、“人間だけが正解できるクイズ”の出題に挑戦。1名が出題者となり、残りの3名は解答者となる。出題者は