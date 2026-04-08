モバイルアクセサリーブランド「iFace」は4月30日から、スタンド機能を搭載したカードウォレット「iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）」を、iFace公式オンラインストア、原宿店や家電量販店、雑貨店で順次発売する。カラーはオフホワイト、ブラック、ペールブルーの3色で、価格は4950円。公式オンラインストアで予約受付中。●スタンド機能も角度調節に対応、さまざまなシーンを想定新製品は、MagSafe対応の