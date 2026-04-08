現地時間４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンがレアル・マドリーとアウェーで対戦。２―１で先勝した。この一戦で小さくない反響を呼んでいるのが、バイエルンの２点目だ。後半のキックオフ直後にショートカウンターを仕掛けると、最後はマイケル・オリーセの丁寧なパスを受けた主砲のハリー・ケインが、ペナルティエリアの外から狙いすましたコントロールショ