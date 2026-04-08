2026年4月6日、香港メディア・香港01は、人工知能（AI）技術の普及を背景に中国で「一人会社」の登録が急増していると報じた。記事は、2025年1〜6月の中国における一人会社の新規登録数が前年同期比47％増加したと紹介。AIを駆使することで人手不足や人件費の壁を乗り越える「スーパー個体」と呼ばれる起業家が増えていると伝えた。その上で、象徴的な成功事例として電子科技大学を卒業した楊平（ヤン・ピン）氏の取り組みを取り上