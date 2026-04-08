「美人喫茶ローザ」は和服姿の若い女性がコーヒーを運んでくれる、今でいうメイド喫茶みたいな店でした。給料は3万7000円と聞いて跳び上がりました。しかし、3日で辞めました。3日目に出社すると、先輩の店員から店前に置かれたコーラ3箱を運んで来いと指示されました。運んでいると「ケースの持ち方が悪い」といちゃもんをつけられました。言い方にぶち切れて、思わず手が出てしまい、あっさりクビでした。再び求人募集の張り