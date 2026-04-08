◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-6 ソフトバンク(7日、みずほPayPayドーム)待望のプロ初HRを放った西武・仲三優太選手。試合後のヒーローインタビューで喜びを語りました。この日は1点を先制するも、すぐさま逆転を許した西武。それでも4回には外崎修汰選手の2ランで同点に追いつき、5回には岸潤一郎選手のタイムリーで勝ち越し。さらに続く1アウト2塁の好機で仲三選手がプロ初HRを放ちました。この日は「4番・DH」で起用されるも、な