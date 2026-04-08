イランの原油輸出の拠点となっているカーグ島のほか、各地の鉄道や橋に対し、アメリカとイスラエルが攻撃を行いました。【写真を見る】米軍がイランの原油輸出拠点50か所以上を攻撃イスラエル首相も「各地の鉄道や橋を攻撃」と発表「ウォール・ストリート・ジャーナル」は7日、アメリカの当局者の話として、アメリカ軍がペルシャ湾のカーグ島にある軍事目標50か所以上に攻撃を行ったと報じました。この攻撃について「FOXニュース