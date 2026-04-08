日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）が8日までに自身のインスタグラムを更新。「シューイチ」で共演する女子アナ3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「シューイチ初回、ありがとうございました！」とつづった。そして「#シューイチ」「#ショート三姉妹です」と締めた。写真では日本テレビ「シューイチ」で共演する滝菜月アナ、河出奈都美アナとの3ショットを投稿した。