ABEMAは10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組内の企画にて放送される「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』より、本企画の挑戦者を選考するオーディションの模様が「ABEMA格闘」公式YouTubeチャンネルにて公開された。【写真】似てる？まさかの参戦となった筋肉ムキムキな『今日好き』いおうの兄2021年放送