陸上競技女子800m日本記録保持者の久保凛選手(18、積水化学)が7日、東京・駒沢オリンピック公園で練習を公開。指導する男子800m元日本記録保持者の横田真人さんが取材に応じました。東大阪大敬愛高校を卒業した久保選手は、積水化学に所属し、男子800m元日本記録保持者の横田真人さんがいる「TWOLAPS」が練習の拠点となります。この日は前日がスプリントトレーニングだったため、走り込むメニューとのこと。横田さんと一緒に走る様