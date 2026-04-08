SNSで公開ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。ビッグマッチへのカウントダウンが進む中、7日には新キービジュアルも発表。ファンの期待がさらに高まってきた。ボクシングファンが待ち望むビッグマッチまで1か月を切った。決戦を見据え、井上と中谷は調整を進めている。7日、井上は自身のXとインスタグ