ゆっくりと寛ぎたいおうち時間には、インドアならではの遊びを満喫するのもおすすめ。【3COINS（スリーコインズ）】では大人もハマるような、自分で完成させるタイプの「アート雑貨」が登場中です。お部屋の空きスペースを彩る、オシャレなデザインも魅力的。今回は、完成までの過程も楽しめる3COINSの「アート雑貨」をご紹介します。 気軽にチャレンジできるアートなパズル 300ピー