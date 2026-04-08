悪用される技術たわわな胸元の深い、深い谷間に思わず目を奪われる。切れ長のパッチリした目が印象的なブロンドヘアのこの美女は「ネットから拾ってきた一般人」だとナイジェリア人男性のジェイソン（仮名・20）は説明しながら、慣れた手つきでスマホを操作していた。生成ＡＩ『Ｇｒｏｋ』による画像の加工だ。数分後、ブロンド美女が動き出し、チャーミングなポーズで話し始めた。「Ｈｅｌｌｏ！ Ｈｏｗ ａｒｅ ｙｏｕ ｄｏｉｎｇ