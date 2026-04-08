進学や進級、就職と新生活が始まる4月。早く新しい環境に慣れたいところですが、自転車の新ルールを確認する機会も増えるのではないでしょうか。これまで自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が、自転車にも適用されることになりました。早速4月1日から新制度がスタートしています。また、4月6日から始まった「春の全国交通安全運動」でも、全国重点目標の1つに、「自転車・特定小型原動機付