深井一希「このチームへの思いだったりというのも、もちろん強いものが」北海道コンサドーレ札幌のMF深井一希は、昨シーズン限りで13年間のプロ生活に終止符を打った。今年からは札幌U-18のコーチに就任し、指導者としての第一歩を踏み出した“不屈の漢”。度重なる膝の大怪我との戦いだったキャリアをインタビューで振り返る。最終回は、移籍を迷ったオファーについて。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全5回の最終