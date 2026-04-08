日本では少子高齢化が問題となっている一方、世界の中にはどんどん人口が増え続けている国や地域も多く、2025年には世界人口が82億3200万人に達したと報告されています。2026年3月に学術誌のEnvironmental Research Lettersに掲載された論文で、すでに人口は地球が持続的に支えられる限界を突破してしまっていると研究者らが指摘しました。Global human population has surpassed Earth’s sustainable carrying capacity - IOPsci