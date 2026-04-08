波瑠と麻生久美子がW主演を務める新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）がいよいよスタート。さまざまな事件を解決していく文学オタクのバーのママと専業主婦の凸凹バディを演じる2人に、本作の魅力と久しぶりの共演で感じた互いの魅力を語ってもらった。【写真】14年ぶりの共演とは思えないほど早くも息ぴったり！な波瑠＆麻生久美子◆文学オタクのバーのママと専業主婦、難事件を文学