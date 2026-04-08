【シントトロイデン（ベルギー）６日＝森昌利】ベルギー１部シントトロイデンの日本代表ＤＦ谷口彰悟（３４）が、自身２大会連続の出場を目指すＷ杯を２か月後に控え、スポーツ報知などの取材に応じ、心境を語った。昨年１０月、１１月の活動に続いて３月の活動も選出され、スコットランド戦（１〇０）では後半から、イングランド戦（１〇０）では先発フル出場を果たした。２４年１１月に左アキレス腱（けん）断裂で長期離脱を