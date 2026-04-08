先月３日付で定年引退した国枝栄元調教師（７０）が７日、美浦・小島厩舎の厩務員として初日を終えた。アーモンドアイ、アパパネを育てた名伯楽は、寝わらあげ、ウォーキングマシンの入れ替え、手入れなどを行いながら、従業員に作業のやり方を質問するなど精力的に動き回った。国枝“厩務員”は「疲れた〜。今日は早起きしちゃった。小学１年生みたいに（笑）」と普段とは違う一日に充実した表情を見せた。担当馬のトクシー