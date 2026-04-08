「上履きを隠しちゃう」「公園の石を持って帰る」など、子どもがやってしまいそうな事が犯罪になる可能性も…。そんな事例が盛りだくさんの本が人気となっています。 【写真を見る】小学生“あるある”が違法行為に？！新学期に子どもと読みたい『それ犯罪かもしれない図鑑』【THE TIME,】児童書売り場のランキング上位にイマドキの小学校には“読書の時間”が設けられていて、小学生(4-6年)の1か月の読書量は「平均5.4