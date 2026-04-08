アメリカのバンス副大統領は、参加したハンガリーのオルバン首相の選挙集会でトランプ大統領と直接電話をつなぐ一幕がありました。およそ5000人の支持者が集まった、ハンガリーのオルバン首相の選挙集会。登壇したバンス副大統領は、スマートフォンを手に持ち、電話をかけます。すると…トランプ大統領「私はハンガリーが大好きだし、ヴィクトル（オルバン首相）も大好きだ。断言できるが、彼は素晴らしい人物で、私たちには素晴ら