二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する8日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（毎週水曜深2：03）は、人間のプライドをかけたAIとの対決企画「AIにクイズで勝てるかな？」を届ける。【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘ゲストにタイムマシーン3号の関を迎え、4人は人間だけが正解できるクイズの出題に挑戦